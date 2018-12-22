Изумрудное платье Анастасии Волочковой привело в экстаз поклонников балерины

Артистка появилась в шикарном наряде на концерте в подмосковных Люберцах.

Полупрозрачное платье оставляло не так уж много простора воображению. Добило фанатов весьма откровенное декольте.

Поклонники отметили, что Волочкова отлично подобрала наряд: плечи не казались широкими, а бедра - узкими, пишут "Дни.ру".

"Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Когда я приезжаю в Подмосковье и вижу глаза детей, которые переполнены счастьем, это бесценно. Спасибо вам всем, что пришли! А этот благотворительный концерт я подарила вам от души и сердца", – подписала Анастасия Волочкова выложенный в Facebook снимок.

"Анастасия, очень красивое платье! И вам идет безумно. Вот можете же, когда захотите!", "Настя, вы великолепны в этом платье! Как фарфоровая статуэтка! Хочется на вас смотреть и любоваться", "Платье красивое, удачно подобран наряд", "Кто эта женщина в прекрасном платье?!", – наперебой восторгаются подписчики.

Волосы прима-балерина уложила в замысловатую прическу, наложила яркий макияж. Поклонники не оставили без внимания наряд Волочковой, отметив, что она выгодно подчеркнула свою фигуру, пишет Teleprogramma.pro. "Даже не широкие плечи, не узкие бедра! Вот что значит хороший фотограф", – отметили фанаты Волочковой.