890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Маршрутчики Петрозаводска продолжают нарушать эпидемиологические правила (ФОТО) 10
29.05.2020 13:52
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки 15
29.05.2020 09:37
Олигарх сделал подарок госуниверситету Петрозаводска 8
29.05.2020 07:15
История вокруг строительства в Карелии бутафорского финского концлагеря попала в прессу Финляндии 20
29.05.2020 10:59
Чиновников в Карелии наградили почетными знаками 2
29.05.2020 08:20

Известная актриса Хайди Клум полностью разделась (ФОТО 18+)

Новости. Вечерняя столица
23:30, 29 Мая 2020
фото: © instagram.com/heidiklum
Загрузка...

Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции и делиться с фанатами откровенными снимками.

Сейчас она находится вместе с молодым мужем Томом Каулитцем в своем загородном доме в Лос-Анджелесе, где уже стоит летняя погода.

Правда, из-за пандемии коронавируса пока что посещать пляжи запрещено, но Хайди нашла выход из ситуации и начала принимать солнечные ванны прямо во дворе дома. Причем загорать Клум решила полностью обнаженной, что и продемонстрировала поклонникам, пишет "Экспресс газета".

Хайди опубликовала черно-белые фотографии, на которых показала, что загорает около дома полностью голой. 

 

Ранее западные СМИ писали о том, Хайди мечтает вновь стать мамой и родить молодому супругу ребенка. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»