Известная актриса Хайди Клум полностью разделась (ФОТО 18+)

Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции и делиться с фанатами откровенными снимками.

Сейчас она находится вместе с молодым мужем Томом Каулитцем в своем загородном доме в Лос-Анджелесе, где уже стоит летняя погода.

Правда, из-за пандемии коронавируса пока что посещать пляжи запрещено, но Хайди нашла выход из ситуации и начала принимать солнечные ванны прямо во дворе дома. Причем загорать Клум решила полностью обнаженной, что и продемонстрировала поклонникам, пишет "Экспресс газета".

Хайди опубликовала черно-белые фотографии, на которых показала, что загорает около дома полностью голой.

Ранее западные СМИ писали о том, Хайди мечтает вновь стать мамой и родить молодому супругу ребенка.