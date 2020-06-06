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Известная актриса порезала голову бензопилой

Новости. Вечерняя столица
19:40, 06 Июня 2020
фото: © EPA/KIMIMASA MAYAMA
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Кейт Бланшетт в беседе с Джулией Гиллард рассказала, что получила легкую травму головы из-за неосторожного обращения с бензопилой.

Обладательница двух премий двух премий "Оскар" не уточнила, как произошла эта авария и почему она была рядом с таким опасным инструментом, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Independent.

"Сейчас все хорошо. У меня произошла небольшая авария с бензопилой. Звучит захватывающе, но это не так, – заверила Бланшетт. – Я всего лишь получила небольшой порез на голове.

Актриса также рассказала, как проводит время на самоизоляции. Еще до вспышки коронавируса она взяла перерыв в работе, чтобы помочь сыну сдать экзамены.
 
"Все сложилось не так, как я планировала, и в итоге я осталась с 18-летним парнем, который не хочет со мной иметь ничего общего. Но это не самая серьезная проблема. Главное, что мы все в порядке", – подчеркнула Бланшетт.

 
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