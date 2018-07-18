Известная музыкальная группа приедет в Петрозаводск на фестиваль исторической реконструкции

В Петрозаводске 4 и 5 августа будет проходить IV Фестиваль исторической реконструкции "Онего. Легенды Севера".

"Онего. Легенды Севера" – уникальный фестиваль, не имеющий аналогов в регионе. Гости этого праздника совершают путешествие в эпоху Средневековья: знакомятся с бытом и традициями людей, живших в IX–XI веках", - сказано в анонсе мероприятия.

Традиционно особое внимание гостей привлекает рыцарский турнир.

"Спортсмены-фехтовальщики – юниоры и взрослые, мужчины и женщины – сойдутся в поединках по спортивному мечу и историческому средневековому бою", - отмечают организаторы.

Для гостей фестиваля будет звучать старинная русская и европейская музыка на редких музыкальных инструментах. Специальный музыкальный гость – петербургская фолк-рок-группа "Тролль гнет ель".

"На ярмарке у приезжих купцов можно будет приобрести уникальные товары, выполненные вручную и по древним технологиям, которые нельзя найти в обычных магазинах. А для тех, кто предпочитает все испытывать на себе, будут организованы мастер-классы", - говорится в релизе фестиваля.

Видео: https://vk.com/karelialegends