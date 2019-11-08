Известная оперная певица выступит в Петрозаводске

На фестивале оперы "ОпераVita" выступит заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" Надежды Павловой, сообщили в Минкультуры Карелии.

Впервые в Петрозаводске 11–13 декабря пройдет фестиваль молодых звезд оперы "ОпераVita".

Фестиваль познакомит зрителей с искусством молодых звезд российской оперной сцены. Центральной фигурой фестиваля выступит хорошо знакомая нашей публике солистка, начинавшая творческий путь на карельской сцене, а ныне звезда российской оперы Надежда Павлова. С этого сезона она является приглашенной солисткой Большого театра России.

Для участия в фестивале приглашены солисты Мариинского театра Анжелика Минасова и Роман Бурденко, Иван Гынгазов (Московский музыкальный театр "Геликон-опера"), Борис Рудак и Константин Сучков (Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр "Новая опера" им. Е. В. Колобова, Большой театр России).

Билеты на спектакли и концерты фестиваля можно приобрести на официальном сайте Музыкального театра Карелии.



©Правительство Карелии

Напомним, спектакли Музыкального и Национального театров Карелии номинированы на "Золотую маску".