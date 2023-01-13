Известного в Карелии адвоката отправили под домашний арест

Адвоката Владимира Козодаева обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств.

Судья петрозаводского городского суда Ольга Дубкова назначила карельскому адвокату Владимиру Козодаеву домашний арест до 14 февраля включительно. Юрист с большим стажем работы обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств.



По имеющейся информации, незадолго до назначения судом Владимиру Козодаеву домашнего ареста, в его квартире на Первомайском проспекте сотрудники УФСБ и Следкома Карелии произвели обыск.



За что же «поймали» за ногу 65-летнего адвоката Владимира Козодаева, ранее много лет прослужившего в службе БХСС петрозаводской милиции? Мы попытались разобраться в этой редкой и непростой криминальной истории с участием так называемого «спецсубъекта», которым в уголовном праве считается адвокат. Подробнее читайте здесь.