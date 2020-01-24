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Известные актеры приедут в Карелию с гастролями

Новости. Культура
17:20, 24 Января 2020
фото: © pkteatr.ru/theatr/performances/staromodnaya-komediya
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С 8 по 10 марта на сцене Национального театра Карелии пройдут гастроли петербургского театра, сообщили в Минкультуры Карелии.

Театр "Приют комедианта" покажет три спектакля, завоевавших любовь петербургской публики. Петрозаводчанам представится возможность увидеть театральных звезд – Эру Зиганшину и Сергея Паршина, а также молодых талантливых артистов.

8 марта в 18.00 – "Старомодная комедия" по знаменитой пьесе классика советской драматургии Алексея Арбузова в постановке заслуженного артиста России Александра Исакова. В спектакле представлен тандем великолепных народных артистов России – Эры Зиганшиной и Сергея Паршина. 

9 марта в 18.00 – "Хорошо. Очень!". В основе спектакля – пять комедийных рассказов Василия Шукшина. В обычных жизненных историях зрители найдут поэзию и красоту, и в который раз убедятся, что главное в жизни не вещи и деньги, а любовь, доброта и справедливость.

10 марта в 18.00 – "Двое на качелях", легендарная бродвейская мелодрама – история двух сердец, встретивших друг друга среди суеты большого города, чтобы вместе, преодолевая все тяжести на своем пути, неустанно искать счастье. Известный режиссер Вениамин Фильштинский поднимает пьесу до мифологических высот, рифмуя ее с сюжетом о любви Дидоны и Энея.

Ранее сообщалось, что балет о плохо сбереженной дочери поставят в Музыкальном театре Карелии ко Дню Святого Валентина.

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