Известный актер сбросил 100 кг к юбилею

"Губернатор" из фильма "День выборов" Александр Семчев похудел на 100 кг.

Александр Семчев кардинально сбросил вес к своему юбилею. Теперь коллеги по сцене называют его пол-Саши.

Известному актеру Александру Семчеву сегодня исполнилось 50 лет. Он сыграл множество ролей колоритных толстяков. Такими зрители запомнили его Эммика в сериале "Ликвидация" и губернатора в фильме "День выборов". Вес артиста во время съемок в этих картинах достигал 190 кг. Из-за этого у него появился диабет.

В прошлом году Семчев начал резко худеть. Осенью он сбросил 40 кг, а к своему полувековому юбилею стал весить менее 100 кг. Актер утверждает, что его похудение не связано с любовными переживаниями, пишет Cosmopolitan.

По его словам, он начал набирать вес с 23 лет. Заслуженный артист России считает, что тогда в его организме произошел сбой.

"А потом всё накладывалось: наедал, заедал,переедал… В итоге в работе мой вес стал использоваться как фактура, появился комизм – еще надо поискать такого толстяка в актерской среде. Но всё это действует до поры до времени", – пояснил Александр.