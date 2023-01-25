Известный архитектор Петрозаводска «раскрасил» новую школу в Деревянке

Чистовая отделка в школе в поселке Деревянка выполнена по проекту Евгения Таева.

В новом учреждении образования, построенного вместо школы-сарая в поселке Деревянка Прионежского района, завершается чистовая отделка. Она выполнена по эскизному проекту известного петрозаводского архитектора Евгения Таева. Об этом сообщил глава Минстроя республики Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

«Предложенные автором цветовые акценты вкупе с планировочными решениями создают яркий и запоминающийся образ современной школы, — пишет министр. — Все решения архитектора мастерски воплотили в действительность строители компании „Век“».

По словам Виктора Россыпнова, в марте планируется начать в школе установку мебели и оборудования, чтобы затем пройти все необходимые проверки. Учреждение должно открыть свои двери для детей 1 сентября.

«Уверен, что новая школа станет не только центром образовательной жизни, но и местом притяжения для всех жителей поселка», — отметил глава Минстроя республики.

Напомним, школа № 5 в поселке Деревянка стала одним из первых объектов, включенный экспертами ОНФ в «Народный реестр опасных школ».