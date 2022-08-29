Известный блогер, прославившийся борьбой с бобрами, приехал в Карелию  

Оштрафованный за борьбу с бобрами в Карелии питерский блогер AcademeG Константин Заруцкий приехал в Лахденпохский район, где у него есть свой участок.

Об этом сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» Вконтакте.

Год назад ранее Заруцкий (на фото слева) прославился видеороликами о том, как он пытался выгнать с участка бобров, используя тяжелую технику.



Эта история стала поводом для судебного процесса. Лахденпохский суд оштрафовал блогера на сумму около 700 тыс. рублей.



«Ныне гости нашего района считают за честь сфотографироваться с живой достопримечательностью российской блогосферы - Константином Заруцким», - говорится в подписи под фото.

Заруцкий также известен своим блогом об автомобилях.