Известный блогер, прославившийся борьбой с бобрами, приехал в Карелию  

Оштрафованный за борьбу с бобрами в Карелии питерский блогер AcademeG Константин Заруцкий приехал в Лахденпохский район, где у него есть свой участок.
Об этом сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!» Вконтакте.
Год назад ранее Заруцкий (на фото слева) прославился видеороликами о том, как он пытался выгнать с участка бобров, используя тяжелую технику.
Эта история стала поводом для судебного процесса. Лахденпохский суд оштрафовал блогера на сумму около 700 тыс. рублей.
«Ныне гости нашего района считают за честь сфотографироваться с живой достопримечательностью российской блогосферы - Константином Заруцким», - говорится в подписи под фото.
Заруцкий также известен своим блогом об автомобилях.
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