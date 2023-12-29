Известный фотограф запечатлел зиму в карельском лесу

Минус 16 после 30 и 40 градусов мороза — жарища, уверен Илья Тимин.

Известный карельский фотограф Илья Тимин в личном профиле поделился очередной порцией фотографий.



«Минус 16 после 30 и 40 градусов мороза — жарища. На городских улицах и на лесных тропинках — оживление», — написал Тимин.



Красивые кадры фотограф поймал в лесах Прионежского и Кондопожского районов Карелии.