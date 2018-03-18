Известный российский актер проголосовал на выборах Президента РФ в Карелии

Известный российский актер Александр Тютрюмов пришел на избирательный участок в Петрозаводске.

Александр Тютрюмов проголосовал на участке №15 в школе искусств имени Балакирева в Петрозаводске. Чтобы прийти на участок в столице Карелии, он заранее писал заявление для голосования по месту нахождения.

"Во-первых, я приехал сюда на очередные переговоры с правительством республики по производству полнометражного художественного фильма под рабочим названием "Петька". Его мы будем снимать в Карелии с июня. Во-вторых, я прибыл сюда по делам фонда "Открытые возможности", где я являюсь членом попечительского совета, - рассказал Александр Тютрюмов. - Сегодня здесь я с большим удовольствием проявляю гражданскую позицию и призываю всех жителей Карелии прийти на выборы и проголосовать за наше будущее".

Также, как сообщает Информационно-ситуационный центр ЦИК, впервые на острове Кижи работает отдельный избирательный участок. На предыдущих выборах здесь организовывали только досрочное голосование. На острове нет жителей, которые там прописаны, но есть работники и туристы. Ежедневно на Кижах трудятся по 40-50 человек, также на острове работают сотрудники Росгвардии и МЧС. Всего в списке избирателей 78 человек. Одна из избирательниц, Екатерина Михайлова, пришла на выборы в национальном костюме.Ей сегодня исполнилось 18 лет и она впервые приняла участие в выборах.

День рождения сегодня отмечает жительница Костомукшиа Виктория Гридчина. Сегодня она тоже голосовала впервые: 18 лет Виктории исполнилось 18 марта.

Не всем желающим проголосовать на выборах президента удалось это сделать. Гражданин России Глеб, зарегистрированный в Петрозаводске, но живущий и работающий в Финляндии, специально приехал в Костомукшу, чтобы принять участие в выборах. Не получилось. В территориальной избирательной комиссии пояснили: чтобы проголосовать в Костомукше, заявление необходимо было подать заранее, до 12 марта. После этого срока – только по месту регистрации.

В деревне Устье Тулоксы Олонецкого района к двум часам дня явка была уже почти 100 процентов: проголосовать пришли В деревне Устье Тулоксы 111 из 117 избирателей. Их угостили иван-чаем калитками и блинами, причем домашними. Члены избиркома заявили, что все готовили сами.

Съёмочную группу местного телеканала Сампо ТВ 360 здесь также встретили очень радушно. Творческий коллектив из председателей и наблюдатели спел песню на карельском о том, как сестра принимала в гости брата, сообщили в Информационно-ситуационном центре ЦИК