Известный театральный критик прочтет лекцию в Музыкальном театре Карелии о любви к опере

В День открытых дверей в Музыкальном театре республики выступит с лекцией театровед и музыковед, эксперт «Золотой маски» и премии «Онегин» Владимир Дудин.

В субботу, 25 сентября, известный критик прочитает для всех желающих лекцию «Четыре века любви. За что мы так любим оперу». Ведущий российский эксперт по опере намерен помочь зрителям научиться лучше понимать этот жанр, благополучно живущий уже пятый век и в последнее время значительно помолодевший. Встреча с Владимиром Дудиным пройдет в зрительном зале театра в 12.00 и будет сопровождаться показами фрагментов известных опер.

Авторитетного знатока оперного искусства пригласил Музыкальный театр Карелии. Лекция Владимира Дудина вошла в обширную программу Дня открытых дверей.

Напомним, в этом году театр откроет свои двери 25 сентября в 11 часов. Программа «Секретные материалы. 67-й сезон» даст возможность зрителям попасть в «потусторонний мир театра» — с проводниками они отправятся в закулисье и своими глазами увидят костюмерные, гримуборные, художественные цеха, балетный класс. Вход на все мероприятия свободный, но в этом году, чтобы избежать излишней наполняемости групп, организаторы сделали некоторые из них по записи.