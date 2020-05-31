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"Я не беременная, а аппетитная"

Новости. Вечерняя столица
19:35, 31 Мая 2020
фото: © instagram.com/annasedokova
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Анна Седокова раскрыла секрет фото в купальнике.

Певица вызвала фурор в Сети своим откровенным снимком. Многие поклонники 37-летней Анны Седоковой пришли к выводу, что она находится в интересном положении, пишет "Космополитен".

Многодетная мама уже десять месяцев в отношениях с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Влюбленные живут вместе. Поп-звезда уже несколько раз намекала, что мечтает родить четвертого ребенка.


instagram.com/annasedokova

Экс-солистка группы "ВИА Гра" эпатировала фанатов фотографией, для которой позировала в слитном черном купальнике. Кадр был сделан в ванной. Вскоре Анна удалила снимок, заменив его на другой. К тому же, Седокова приложила палец к губам в знаке "Тихо", как будто просит пока ничего и никому не рассказывать. "Вы ничего не видели. Да?" - игриво спросила она у подписчиков.

Многие фолловеры заявили, что таким образом звезда рассекретила свою беременность. "Ух ты! Прибавление?", "Как беременная", "Беременный животик", "Многие пишут, что беременна. А я вот прямо так порадуюсь, если это правда так будет", - написали они.

Фотография так сильно взбудоражила интернет-пространство, что Анна дала изданию эксклюзивный комментарий. Певица ответила на вопрос: "Так беременна или нет?". "Пока нет, - заверила Седокова редакцию телеграм-канала Dark Cosmo. - Пару часов до этого запостила фото, где показала свои смешно загоревшие ноги в стиле "дачный загар". Многие сочли меня на том фото жирной. Фото я удалила. Запостила новое. Удалила, потому что мне на том фото очки не понравились. Не смогла я с ними примириться. Так что – я пока не беременная, просто аппетитная".

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Комментарии

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кир
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