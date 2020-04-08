"Я не хотел, чтобы ко мне доставили сына в качестве пациента"

Заведующий отделением нейрохирургии БСМП Петрозаводска Дмитрий Первунин рассказал о тяжелых травмах, новых технологиях, роли Всевышнего и почему жена ругалась, когда он применил к сыну "запрещенный" педагогический прием.

В нашей новой рубрике "Здравствуйте, доктор", рассказывающей о врачах Карелии, – заведующий отделением нейрохирургии БСМП Петрозаводска Дмитрий Первунин.

Он никогда не мечтал о медицине, но отработал врачом 25 лет. Будучи студентом медфака, он ничего не понимал в нейрохирургии, но вот уже 16-й год руководит нейрохирургическим отделением клиники, поставив за это время на ноги сотни пациентов с тяжелейшими черепно-мозговыми травмами и травмами позвоночника. Он считает, что далеко не всегда можно спасти пациента, но не потерпит от молодого врача, потерявшего больного, фразы "Ай, так бывает!"

Зная о тяжелой работе врача, тем более врача БСМП, где практически круглыми сутками, нескончаемым потоком везут людей из-под поезда, из-под автомобиля, после падения с большой высоты, мы поинтересовались: удается ли отдыхать и как семья относится к такому режиму работы?

"Жена меня понимает, - ответил Дмитрий Первунин. - Она гордится тем, что я врач. Сын, слава богу, не пошел по моим стопам и работает в совсем другой сфере. У него своя жизнь. Хотя в переломный момент подросткового периода я, понимая, что из-за работы у нас есть дефицит общения, иногда приводил сына в отделение. Однажды поднял его в реанимацию и показал мальчишку 16-ти лет. Он взял у кого-то из родных машину, катался с друзьями и разбился. Это, конечно, "запрещенный" педагогический прием. Сын об этом рассказал супруге, и я получил скандал. Жена была уверена, что я травмировал психику ребенка. Но сыну было 15-ть. Он иногда пропадал до 3-4 ночи где-то с друзьями. А я в это время работал в больнице и не хотел, чтобы ко мне доставили сына в качестве пациента.

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