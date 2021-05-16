«Я сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение оказалось не в пользу карельской столицы»

«Столица на Онего» попыталась узнать, чем завоевывает туристов бывший Кенигсберг.

Минувшим летом Петрозаводск и Калининград связал прямой авиарейс, а в этом году «Столице на Онего» довелось побывать в самом западном областном центре страны буквально за несколько дней до открытия воздушного туристического потока между двумя приграничными регионами. По словам журналиста Валерия Поташова, летел он в бывший Кенигсберг, чтобы увидеть остатки прежней немецкой роскоши, однако его встретил вполне европейский город со своим лицом, совершенно точно не похожий на другие областные города европейской России.

«Я невольно сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение, увы, оказалось не в пользу карельской столицы», – поделился своими впечатлениями журналист.

Читайте об этом в статье «Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле».