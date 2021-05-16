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«Я сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение оказалось не в пользу карельской столицы»

Новости. Общество
16:35, 17 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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«Столица на Онего» попыталась узнать, чем завоевывает туристов бывший Кенигсберг.

Минувшим летом Петрозаводск и Калининград связал прямой авиарейс, а в этом году «Столице на Онего» довелось побывать в самом западном областном центре страны буквально за несколько дней до открытия воздушного туристического потока между двумя приграничными регионами. По словам журналиста Валерия Поташова, летел он в бывший Кенигсберг, чтобы увидеть остатки прежней немецкой роскоши, однако его встретил вполне европейский город со своим лицом, совершенно точно не похожий на другие областные города европейской России.

«Я невольно сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение, увы, оказалось не в пользу карельской столицы», – поделился своими впечатлениями журналист.

Читайте об этом в статье «Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tatjana
2021-05-17 18:22:22
Сравнивать надо для объективности сравнимые величины. Калининград в два раза крупнее- соответственно и возможностей больше (сейчас заверщат...).
Вася
2021-05-17 17:59:59
Это дает россиянам уверенность в завтрашнем дне!
Завтрашнее дно будет еще стабильнее, чем сегодняшнее.
Вася
2021-05-17 17:50:33
Россиянцы самые богатые же в мире. Можно доить
Вася
2021-05-17 17:47:35
Это рывок, однозначно. Поздравляю!
Вася
2021-05-17 17:47:09
Это потому что европейцы и американцы - нищие!

Они не могут позволить себе электричество по российским ценам.
User
2021-05-17 17:46:33
Там просто не было труппы "крепких хозяйственников" с программой "Формирование комфортной городской среды".
Вася
2021-05-17 17:46:13
Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию
Os
2021-05-17 17:26:22
Большинтво городов в плане благоустройства намного вперед Петрозаводска ушли вперед. У нас слишком коммерсанты жадные, не хотят территории рядом с их бизнесом благоустраивать.
Zim
2021-05-17 18:04:04
Os, а может в этих городах не коммерсанты такие бескорыстные, а власть поощряет тех, кто заботится о благоустройстве, через налоговые и другие различные льготы?
Кто по вашему должен быть заинтересован в достойном облике родного города, и нести соответствующие посильные затраты, каждый житель, или исключительно коммерсанты?
drug
2021-05-17 17:26:21
Там все города прекрасней чем наш ПТЗ, только у нас слуги народа закапывают в дороги бюджетные деньги и им нечего за это не будет
Изя
2021-05-17 16:47:36
Прекрасный город для жития и отдыха , чистый . зелёный , удобный , ухоженный . ПТЗ же превратили кипучие деятели в отстойный райцентр . :)
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