Педагог из деревни Вокнаволок Лариса Куликова провела одиночный пикет перед зданием правительства Карелии.

Женщина пришла днем 17 июля к парадному входу в правительственное здание на проспекте Ленина и развернула самодельный плакат, на котором было написано: "Я – учитель-ветеран труда из деревни Вокнаволок Костомукшского горсовета. 21 июля 2017 года выселена принудительно из единственного, адресно отремонтированного жилья. Мне 69 лет, и уже два года я бомж. Скитаюсь, голодаю".

Как рассказала Куликова "Столице на Онего", она устроила эту акцию от безысходности. "21 июля исполнится два года, как у меня нет жилья, – пояснила ветеран труда. – Живу у знакомых, родных, снимаю квартиру, на которую трачу почти всю свою учительскую пенсию. Иногда приходится жить впроголодь, и помогает мне только сын. Все мои обращения в администрацию президента, властям Костомукши и в органы прокуратуры заканчиваются отписками. Все утверждают одно: я жила в неблагоустроенном жилье, а мне дали благоустроенную квартиру с унитазом. Но ее жилая площадь меньше на 10 квадратных метров, и эту квартиру все называют "общагой" – две кровати и тумбочка. В квартире прописаны я, мой сын и старший внук, и на всех на нас 35 квадратных метров!".

По словам участницы одиночного пикета, ее прежняя квартира в старом доме была "адресно отремонтирована" при содействии депутата карельского парламента Ларисы Ждановой, но из этого дома педагога-ветерана выселили под предлогом расселения аварийного жилья. В новую квартиру меньшей площади, где к тому же нет традиционной дровяной плиты, а отопление – электрическое, с которым в поселке постоянно возникают проблемы, Куликова переезжать отказалась.

"Мои вещи вынесли принудительно, я жить в этой квартире не собираюсь! Я не рабыня! Я – учитель и ветеран труда, я хочу жить достойно!", – заявила пикетчица.



Фото: Валерий Поташов

Не успела Лариса Куликова развернуть свой плакат, как из здания правительства вышла молодая женщина, представившаяся руководителем отдела по работе с обращениями граждан. Чиновница предложила педагогу пройти внутрь здания и поговорить, но Куликова не согласилась прекратить акцию, ответив, что в правительстве Карелии знают ее ситуацию, и она будет разговаривать только с руководством республики.