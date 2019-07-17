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Новости. Общество
14:04, 17 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

"Я – учитель и ветеран труда, я хочу жить достойно!"

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Педагог из деревни Вокнаволок Лариса Куликова провела одиночный пикет перед зданием правительства Карелии.

Женщина пришла днем 17 июля к парадному входу в правительственное здание на проспекте Ленина и развернула самодельный плакат, на котором было написано: "Я – учитель-ветеран труда из деревни Вокнаволок Костомукшского горсовета. 21 июля 2017 года выселена принудительно из единственного, адресно отремонтированного жилья. Мне 69 лет, и уже два года я бомж. Скитаюсь, голодаю".

Как рассказала Куликова "Столице на Онего", она устроила эту акцию от безысходности. "21 июля исполнится два года, как у меня нет жилья, – пояснила ветеран труда. – Живу у знакомых, родных, снимаю квартиру, на которую трачу почти всю свою учительскую пенсию. Иногда приходится жить впроголодь, и помогает мне только сын. Все мои обращения в администрацию президента, властям Костомукши и в органы прокуратуры заканчиваются отписками. Все утверждают одно: я жила в неблагоустроенном жилье, а мне дали благоустроенную квартиру с унитазом. Но ее жилая площадь меньше на 10 квадратных метров, и эту квартиру все называют "общагой" – две кровати и тумбочка. В квартире прописаны я, мой сын и старший внук, и на всех на нас 35 квадратных метров!".

По словам участницы одиночного пикета, ее прежняя квартира в старом доме была "адресно отремонтирована" при содействии депутата карельского парламента Ларисы Ждановой, но из этого дома педагога-ветерана выселили под предлогом расселения аварийного жилья. В новую квартиру меньшей площади, где к тому же нет традиционной дровяной плиты, а отопление – электрическое, с которым в поселке постоянно возникают проблемы, Куликова переезжать отказалась.

"Мои вещи вынесли принудительно, я жить в этой квартире не собираюсь! Я не рабыня! Я – учитель и ветеран труда, я хочу жить достойно!", – заявила пикетчица.


Фото: Валерий Поташов

Не успела Лариса Куликова развернуть свой плакат, как из здания правительства вышла молодая женщина, представившаяся руководителем отдела по работе с обращениями граждан. Чиновница предложила педагогу пройти внутрь здания и поговорить, но Куликова не согласилась прекратить акцию, ответив, что в правительстве Карелии знают ее ситуацию, и она будет разговаривать только с руководством республики.      

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Комментарии

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1334543566776
2019-07-17 16:02:16
Молодец достойна уважения и хорошей жизни , но не в этом государстве .
zanoza
2019-07-17 16:13:18
1334543566776, а хотелось бы в этом государстве достойно жить!
Мизантроп
2019-07-17 16:19:53
zanoza, Ну, ну... продолжай таскаться по выборам.
Мизантроп
2019-07-17 16:40:44
zanoza, Откажешь в легитимности воровской власти. Это же очевидно!
zanoza
2019-07-17 16:37:39
Мизантроп, а что изменится если я не пойду на выборы? Что за странности в твоей голове? :)
однозначно
2019-07-17 15:21:19
Чегой-то заноза сегодня разухарилась. Небось с пензии на чашку подсела. Не осуждаю, ибо имеет конституционное право.
zanoza
2019-07-17 15:57:48
однозначно, ну так ты сам повод даёшь для того чтобы я раздухарилась, алкоголь здесь ни при чём :)
однозначно
2019-07-17 14:44:48
Серго, ты статью то внимательно читал ? Ейная нынешняя благоустроенная отдельная квартира в 35 метров на 10 квадратных метром меньше ейной бывшей гнилой неблагоустроенной развалюхи. И она еще выкобенивается. Зажрались эти самобытные пенсы. Я тоже ветеран труда, но мне государство квартиру нахаляву не давало. Своим горбом заработал. Так что старушка, езжай домой и не выделывайся. Тут и без тебя хитроопых весьма предостаточно. Голодает она..
zanoza
2019-07-17 14:54:17
однозначно, разве ты только ветеран труда? А как же потерянная тобой нога на фронтах "миролюбивой России"? Квартира должна предоставляться взамен старой равноценной площадью, это прописано в ЖК РФ!
однозначно
2019-07-17 14:19:56
Опять поташовсцы самобытных к бунту подстрекают. Сына с внуком еще сюда приплела. Пусть работать идут . Привыкли к халяве. Не будет вам халявы.
zanoza
2019-07-17 14:38:55
однозначно, в данном случае никакой халявы нет! Наглое нарушение прав и свобод человека, нарушение жилищного законодательства! Прежде чем ярлыки на людей вешать, нужно разобраться в ситуации,но это тебе не свойственно , твой язык как помело!
sergo
2019-07-17 14:26:40
однозначно, а но фото в черном, это наверно ты и есть?
Ниче такой откормленный попец, одобряю.
zanoza
2019-07-17 14:48:47
sergo, это не он! Он у нас ветеран и инвалид многочисленных войн нашей "миролюбивой России" ,потому страдает психическим состоянием, которое возникает в результате участия в военных действиях. Всё воюет и воюет , теперь уже с собственным народом!
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