Я устал, я ухожу: один из первых сыроваров Карелии ушел из сыроварения

Узнали, почему Дмитрий Воронов, создатель бренда «Онежская сыроварня», принял такое решение.

Один из первых сыроваров Карелии заявил о смене деятельности, об этом собщил телеграм-канал Фактор-новости Карелии и Петрозаводска.

Дмитрий Воронов, один из первых сыроваров Карелии, создатель бренда «Онежская сыроварня», ушел из сыроварения.

«Вот и пришло время покинуть стройные ряды свободолюбимых сыроваров! Как говорил наш незабвенный- я устал, я ухожу! 12 лет я варил сыр, чего-то добился, чего то нет. Например, голубая плесень мне так и не далась», - рассказал Воронов в своей группе ВК.

Еще во время расцвета карельского сыроварения, которому тоже прочили статус бренда, Воронов честно заявлял – в Карелии заниматься сырами трудно. Проблемы с сырьевой базой: в Карелии сложно найти качественное, жирное молоко в нужных объемах.