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Новости. Культура
13:29, 16 Сентября 2019
фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

"Я вернусь в свою страну представителем острова Кижи"

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Это пообещал реставратор из Индии Рамеш Бхоле на торжественном закрытии Международного курса ИККРОМ.

Рамеш выразил общее мнение – участники курса получили не только знания по реставрации и архитектуре, они увозят с собой самые тёплые чувства к заповедному острову, к Карелии и России в целом.

14 сентября в зале Благородного собрания Национального музея РК состоялось закрытие Второго Международного курса ИККРОМ. В нём принимали участие 15 специалистов по реставрации и архитектуре из 14 стран: Аргентины, Новой Зеландии, Филиппин, Словении, Австралии, Турции, Финляндии, Канады, Японии, Палестины, Польши, Индии, Испании и России.

Накануне участники курса вернулись с острова Кижи, где у них были две недели напряжённой, без выходных, работы: лекции, экскурсии, практические занятия, тренинги, мастер-классы. Пожалуй, самый торжественный момент — "восхождение" на вершину церкви Преображения Господня с заместителем директора по реставрации Татьяной Незвицкой. Захватывающие дух виды на высоте птичьего полета. Никто не хотел спускаться с небес на землю, а Майкл Мюррей из Канады, находясь в главной верхней главке храма, сказал: "We are on the top of the world" — мы на вершине мира….

Было множество совершенно конкретных задач. Например, строительство дома под руководством Александра Любимцева. Практическое задание — установить первый окладной венец деревянной постройки, самый важный. От него зависит, какой дом мы построим. При помощи верёвок и самых простых доступных инструментов нужно выровнять идеальный квадрат. Студенты очень старались, и получилось практически идеально.

Ещё одно практическое занятие — научиться затачивать инструменты и окаривать бревна. За один день умелый мастер окаривает десять бревен. Задача не так проста, как кажется. Работают скобелем. Не менее важно уметь ловко и безопасно перемещать и поднимать бревна. Профессионалы музея "Кижи" поделились с иностранными студентами самыми секретными приёмами.

Рано утром находилось время для занятий йогой, а по вечерам – для дружеских посиделок,  обмена впечатлениями, пирогов и копорского чая. Все эти трогательные моменты были запечатлены в видеодневнике курса ИККРОМ, который все присутствующие на торжественном закрытии с удовольствием посмотрели.

С успешным завершением учёбы участников курса ИККРОМ поздравила директор музея "Кижи" Елена Богданова. "Уверена, что полученные знания помогут вам в важном деле сохранения памятников деревянного зодчества в ваших странах", сказала Елена Викторовна.  С приветственным словом также обратился проректор научно-исследовательской работе ПетрГУ Владимир Сергеевич Сюнёв. Петрозаводский Государственный университет - давний и надёжный партнёр музея "Кижи" в организации курсов ИККРОМ.

Каждый участник курса получил сертификат ИККРОМ, который, безусловно, будет одним из самых важных документов в портфолио реставратора или архитектора.  Приятным завершением вечера стали концерт ансамбля "Экспромт" Карельской государственной филармонии и фуршет, на котором тоже звучало много добрых и искренних слов. "Я не ожидала такой теплоты, такого человеческого  участия от организаторов курса ИККРОМ. Эти три недели – переломный момент в моём отношении к России", сказала Каролайн Фрай из Австралии. "Мы ждём вас снова на острове Кижи! В любое время года. Да, и вы ещё не видели нашей зимы", заметила один из главных организаторов курса, руководитель службы по управлению и развитию объекта Всемирного наследия Ольга Титова.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-16 13:38:27
Главное, чтобы обратно своих соплеменников потом не навез.
Гость
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