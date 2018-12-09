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Новости. Политика
19:13, 09 Декабря 2018
фото: партия "Яблоко" / Twitter

"Я за то, чтобы отправить на заслуженный отдых творцов пенсионной и прочих нынешних реформ"

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Историк и общественник Андрей Бутвило о том, почему россияне к любым деяниям власти относятся с пониманием и сочувствием.

"Я за то, чтобы, отправить на заслуженный отдых творцов пенсионной и прочих нынешних реформ, не допустив при очередных выборах к депутатским мандатам ни одного из тех, кто за них голосовал и агитировал, - пишет Андрей Бутвило. - А далее пусть вступает в силу та самая «народная репрезентация», пусть сам народ выбирает ту политику, которую предложат ему наши политические партии, какими бы неказистыми они ни были. Других все равно нет. Может, появятся со временем.

Есть, правда, и еще один, привычный, вариант. По-прежнему воспринимать Конституцию, демократию и ее институты как ахинею и покорно продолжать жить среди множащихся столичных и доморощенных помоек, заботясь лишь о том, чтобы денег хватило на прокормление всевозможных глав, губернаторов, руководителей госкорпораций, отставных судебных исполнителей и прочих милых людей, сплотившихся ныне под знаменами "Единой России" в борьбе за светлое пенсионное будущее россиян".  

Подробнее – в новом блоге нашего постоянного автора.

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