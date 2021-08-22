«Я – жонглер»: представитель Карелии выиграл грантовый проект в Крыму

Как сообщили в администрации Петрозаводска, два проекта наших земляков получили гранты на всероссийском конкурсе «Таврида».

В Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда «Улица как новая сцена» арт-кластера «Таврида». Среди победителей оказались и петрозаводчане. Представители Карелии завоевали два гранта из десяти.

Специалист молодёжного центра «Смена» Сергей Дорошин презентовал проект «Я — жонглер!» и выиграл 150 тыс. рублей на его проведение. Вторым победителем из Петрозаводска стала эксперт вокального конкурса «Сияние севера» Александра Бурянина. Она представила проект «Фестиваль любительских студенческих и молодежных театров „Т-АРТ“ — 6» и выиграла 350 000 рублей на его реализацию.

Остальные восемь грантов получили представители молодёжных организаций из Республики Крым, Удмуртии, Хабаровского края, Тюменской, Курской, Белгородской и Саратовской областей.