Ячмень с вредными примесями завезли в Карелию

Россельхознадзор в Карелии выявил нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

В начале июня специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора установили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», допущенного сельхозпроизводителем, сообщили в ведомстве.

Так, производитель из Рязанской области выпустил в продажу кормовой ячмень. В декларации, принятой на основании протоколов испытаний, где отсутствовал обязательный показатель безопасности, относящийся к группе вредных примесей в зерне: «фузариозные зерна».

Ячмень поступил на территорию Карелии.

В целях предотвращения обращения небезопасной продукции сельхозпроизводителю и получателю продукции на территории республики объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

Ранее Россельхознадзор сообщал, маслом сомнительного качества кормили школьников на севере Карелии.