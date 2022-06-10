Ячмень с вредными примесями завезли в Карелию

Россельхознадзор в Карелии выявил нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».
В начале июня специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора установили факт нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», допущенного сельхозпроизводителем, сообщили в ведомстве.
Так, производитель из Рязанской области выпустил в продажу кормовой ячмень. В декларации, принятой на основании протоколов испытаний, где отсутствовал обязательный показатель безопасности, относящийся к группе вредных примесей в зерне: «фузариозные зерна».
Ячмень поступил на территорию Карелии.
В целях предотвращения обращения небезопасной продукции сельхозпроизводителю и получателю продукции на территории республики объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
Ранее Россельхознадзор сообщал, маслом сомнительного качества кормили школьников на севере Карелии.
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