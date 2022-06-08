Маслом сомнительного качества кормили школьников на севере Карелии

Россельхознадзор обнаружил в образовательном учреждении Костомукши фальсифицированное сливочное масло.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в мае направили на исследование пробу сливочного масла, которое поставлялось в образовательное учреждение города горняков. Выяснилось, что продукт производства Московской области не соответствует требованиям по показателям жирно-кислотного состава (выявлены растительные жиры, не заявленные в составе), массовой доли влаги (25,5% при нормативном значении от 14 до 18,5%), массовой доли жира (71,6 % при нормативном значении от 80 до 85%), рассказали в ведомстве.

Специалисты Управления установили, что при выработке партии масла производителем использовалось сырье, полученное от фантомной площадки в Московской области, исключенной из реестра ФГИС «Цербер». Фантомным предприятием масло было выработано из пастеризованного молока, источник поступления которого по ветеринарным сопроводительным документам установить невозможно.

В образовательное учреждение масло было поставлено от оптового предприятия в Костомукше, которое, в свою очередь, получило его от поставщика из Петрозаводска.

Россельхознадзор направил информационное письмо в адрес школы с целью принятия мер по изъятию из оборота фальсифицированной продукции, а также в правоохранительные органы.

Управлением ведется работа по выдаче поставщикам из Петрозаводска и Костомукши предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Ранее Россельхознадзор выявил 38 нарушений при поставках продуктов, предназначенных для детского питания в учреждениях образования.