В Карелии школьников кормили запрещенными крабовыми палочками и салом

Россельхознадзор выявил 38 нарушений при поставках продуктов, предназначенных для детского питания в учреждениях образования.

В ходе проверки бюджетных организаций управление Россельхознадзора с января по апрель выявило 38 нарушений. В большинстве случаев они касались госзакупок продукции, запрещенной для обеспечения детского питания. Крабовые палочки, соленое сало соленое и свиные субпродукты поставляли в колы и ссузы, рассказали в Россельхознадзоре республики.

Информация о выявленных нарушениях была направлена в Управление Роспотребнадзора по Карелии для принятия мер и правительство республики.

Кроме того, в апреле в одной из школ Петрозаводска была отобрана проба сливочного масла, произведенного предприятием в Московской области, и проба сыра от производителя из Республики Татарстан. По результатам исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», в пробе масла было установлено несоответствие по жирно-кислотному составу и по заявленным показателям по содержанию массовой доли жира (фактическое значение 66,9% при нормативном значении 82,5%); в пробе сыра выявлены растительные жиры, не заявленные в составе продукта.

Предприятиям из Московской области и Республики Татарстан выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

Информация о выявленных нарушениях направлена и в школу, чтобы в учреждении не использовали некачественную продукцию и провели претензионную работу с исполнителем госконтракта.

Ранее сообщалось, просроченным сыром и сомнительной рыбой торговали в гипермаркетах в Петрозаводске.