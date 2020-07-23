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Ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса (ФОТО)

Новости. Происшествия
08:05, 24 Июля 2020
фото: Минприроды Карелии
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В Питкярантском районе ликвидирован лесной пожар, который произошел после прихода ягодников, сообщили в Минприроды Карелии.

Вот так сходили в лес по ягоды безответственные граждане, сообщается в паблике Питкярантского лесничества. Площадь лесного пожара на момент обнаружения составила 3.0 га. Площадь локализации пожара 3.6 га.

По словам пожарных, предотвратило развитие лесного пожара на большую площадь наличие на данном участке противопожарной минерализованной полосы.

Противопожарные мероприятия были выполнены арендатором лесного участка ООО "Сетлес".

Всего с начала пожароопасного сезона на территории ГКУ РК "Питкярантское центральное лесничество" зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 28.81 га.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-07-24 09:55:00
Ещё в 2010 году призывали отменить вредительский Лесной кодекс, принятый либералами для облегчения "лесного бизнеса". Но у него уважаемые, солидные лоббисты. Посмотрите на фото: вот низовой пал по неплохому сосняку. Кто-то сможет вырубить задёшево, а продать подороже. Профит!
Juniper59
2020-07-24 09:46:17
Ну вот и как воздействовать на дебилов? Очевидно, что "анонсы", о которых вещали в начале лета - мёртвому припарки. Без возрождения института лесничих с наделением их нужным набором полномочий ничего хорошего не выйдет.
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