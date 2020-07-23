Ягодники в Карелии сожгли 3 гектара леса (ФОТО)

В Питкярантском районе ликвидирован лесной пожар, который произошел после прихода ягодников, сообщили в Минприроды Карелии.

Вот так сходили в лес по ягоды безответственные граждане, сообщается в паблике Питкярантского лесничества. Площадь лесного пожара на момент обнаружения составила 3.0 га. Площадь локализации пожара 3.6 га.

По словам пожарных, предотвратило развитие лесного пожара на большую площадь наличие на данном участке противопожарной минерализованной полосы.

Противопожарные мероприятия были выполнены арендатором лесного участка ООО "Сетлес".

Всего с начала пожароопасного сезона на территории ГКУ РК "Питкярантское центральное лесничество" зарегистрировано 6 лесных пожаров на общей площади 28.81 га.