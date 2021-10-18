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Яхта «Alter ego» остановит движение на трассе «Кола»

Новости. Общество
18:20, 18 Октября 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют во вторник связи с разводкой моста через реку Нева, сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 19 октября, на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) в течение 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Alter ego» с максимальным высотным габаритом 25 метров представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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Комментарии

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Кир
2021-10-18 18:37:41
Пофиг ихние проблемы. Наши люди на яхтах не ездят. :)
Гость
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