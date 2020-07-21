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Яхта "Хортица" остановит движение на трассе "Кола"

Новости. Общество
16:06, 22 Июля 2020
фото: © паблик Вконтакте Яхта "Хортица" (яхт-клуб ЛКИ)/vk.com/sy_hortitsa
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Федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют 23 июля в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В четверг, 23 июля, в течение двух часов на трассе "Кола" в Ленинградской области будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вверх по реке яхты "Хортица" с максимальным высотным габаритом 21,1 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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