Яхта высотой почти с шестиэтажный дом перекроет движение на "Коле"

На федеральной трассе "Кола" 31 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 31 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Луга" с максимальным высотным габаритом 16,8 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Высоту яхты можно приравнять примерно к шестиэтажному дому.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.