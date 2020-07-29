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Яхта высотой почти с шестиэтажный дом перекроет движение на "Коле"

Новости. Общество
18:20, 30 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников
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На федеральной трассе "Кола" 31 июля разведут Ладожский мост, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В пятницу, 31 июля, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Луга" с максимальным высотным габаритом 16,8 метра представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Высоту яхты можно приравнять примерно к шестиэтажному дому.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-07-30 19:26:05
Офигеть , олигарх очередной . Арестовать его и мост не разводить , делов то )) :)
Гость
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