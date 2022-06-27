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Якорь появится в Якорном парке Петрозаводска

Новости. Общество
15:29, 05 Июля 2022
фото: © Владимир Любарский / ВК

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Глава Петрозаводска показал, как будет выглядеть Якорный парк после благоустройства.

Администрация Петрозаводска заключила контракт с компанией ООО «Контрейд» на благоустройство прибрежной территории в районе пересечения улицы Ригачина и набережной Гюллинга. Подрядчик установит здесь тематическую детскую площадку, выполненную в морской стилистике. Главной изюминкой городка станет маяк, который будет светиться от солнечных батарей. Об этом сообщил глава города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Ну, и конечно, какой же Якорный парк без якоря? Переходя через мостик, всегда думал о том, что раз парк Якорный — то здесь ему, якорю — самое место. Да, в глубине парка есть один, но вот здесь, сразу после моста, на проходном месте, его явно не хватало. Поручил коллегам подумать над этим вопросом. Наталья Тенчурина нашла выход. Помочь городу вызвалась компания ООО „Гавань“ и ее директор Вадим Назаров. Предприятие безвозмездно передаст якорь, который уже зачистили и покрасили. В скором времени он займёт своё место в Якорном парке», — пишет Владимир Любарский.

Напомним, до 1 сентября в столице Карелии по программе «Комфортная городская среда» благоустроят семь общественных территорий в пяти районах города.

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