Якутские ученые научились диагностировать поражение легких за 15 секунд

Якутские ученые с помощью искусственного интеллекта диагностируют поражение легких в связи с коронавирусом менее чем за минуту.

Об этом рассказали РИА Новости в компании Sciberia, разработавшей новую методику.

Резиденты технопарка «Якутия» и «Сколково» нашли способ, позволяющий определять поражение легких во время COVID-19 за рекордно короткий срок и нивелировать усталость медработников, накопившуюся за время пандемии.

«Искусственный интеллект обрабатывает снимки КТ-исследований с высокой скоростью и повышенной точностью: сегодня мы достигли скорости обработки снимков в среднем около 15 секунд, а точность исследований составляет до 98,5 процента, нивелируя человеческую усталость», — рассказал сооснователь проекта Антон Ломакин.

Он отметил, что в обычных условиях на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут полноценной работы.

По словам Ломакина, технология позволяет снизить нагрузку на врачей, в особенности в период обострения эпидемиологической ситуации, облегчает им работу и помогает сохранять сотни жизней.

«Уже в 2020 году разработка была успешно применена для выявления вирусной пневмонии COVID-19 в медицинских учреждениях Якутии. А сегодня, при содействии Министерства здравоохранения Республики Саха, система диагностики Sciberia успешно применяется уже в четырех крупнейших медицинских учреждениях республики», — отметил Ломакин.

Ранее сообщалось о том, что стартапы технопарка «Якутия» и Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) помогли республике в борьбе с коронавирусом. При диагностике больных применяется интеллектуальная радиологическая информационная система (IRIS), которая выявляет коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии с точностью 95 процентов.