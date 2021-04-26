Яму на дороге в отдаленном микрорайоне Петрозаводска засыпали щебенкой благодаря депутату (ФОТО)

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич помог жителям Сайнаволока решить проблемы с провалом на дороге, который они заделывали подручными средствами.

Как сообщает пресс-служба Петрозаводского городского совета, после обращения Александра Ханцевича коммунальщики оперативно ликвидировали провал на 4-м Родинковом переулке.

«Благодаря прямому взаимодействию с жителями и с руководством компании „ПКС-Водоканал“ проблема с провалом на 4-м Родинковом переулке оперативно решена», — отметил исполняющий обязанности Председателя Петрозаводского городского Совета, депутат по округу № 8 Александр Ханцевич.

Напомним, петрозаводчане пожаловались депутатам Петросовета и чиновникам мэрии на глубокий провал, образовавшийся в 4-м Родинковом переулке после аварии на сетях холодного водоснабжения в феврале этого года. Несмотря на то, что специалисты «ПКС-Водоканал» устранили течь и технологическое разрытие, в результате подмыва грунта значительная часть проезжей части просела. По словам жителей Сайнаволака, неоднократные обращения к коммунальщикам о необходимости восстановления дорожного покрытия результатов не дали. Чтобы обеспечить возможность проезда транспорта по переулку, жильцы соседних домов собственными силами засыпали яму строительным мусором.