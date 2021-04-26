Реклама на сайте
Прислать новость
Американский ресторанный критик рассказала о поразившем ее блюде русской кухни 1
26.04.2021 23:30
Житель Карелии два года насиловал несовершеннолетнюю падчерицу 14
26.04.2021 15:12
Эксперт рассказал, какие районы рискуют превратиться в «гетто» 1
26.04.2021 21:30
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы 11
26.04.2021 20:40
Чиновники Минприроды Карелии собрали в парке Петрозаводска 20 мешков мусора (ФОТО) 12
26.04.2021 18:00
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54

Яму на дороге в отдаленном микрорайоне Петрозаводска засыпали щебенкой благодаря депутату (ФОТО)

Новости. Общество
11:19, 27 Апреля 2021
фото: © Петросовет
Загрузка...

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич помог жителям Сайнаволока решить проблемы с провалом на дороге, который они заделывали подручными средствами.

Как сообщает пресс-служба Петрозаводского городского совета, после обращения Александра Ханцевича коммунальщики оперативно ликвидировали провал на 4-м Родинковом переулке.

«Благодаря прямому взаимодействию с жителями и с руководством компании „ПКС-Водоканал“ проблема с провалом на 4-м Родинковом переулке оперативно решена», — отметил исполняющий обязанности Председателя Петрозаводского городского Совета, депутат по округу № 8 Александр Ханцевич.

Напомним, петрозаводчане пожаловались депутатам Петросовета и чиновникам мэрии на глубокий провал, образовавшийся в 4-м Родинковом переулке после аварии на сетях холодного водоснабжения в феврале этого года. Несмотря на то, что специалисты «ПКС-Водоканал» устранили течь и технологическое разрытие, в результате подмыва грунта значительная часть проезжей части просела. По словам жителей Сайнаволака, неоднократные обращения к коммунальщикам о необходимости восстановления дорожного покрытия результатов не дали. Чтобы обеспечить возможность проезда транспорта по переулку, жильцы соседних домов собственными силами засыпали яму строительным мусором.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-27 11:22:20
Пропиарился перед выборами
Off
2021-04-27 12:02:50
театральный критик, социопат . Не все же твоему Шандаловичу пиарится . Другим тоже кушать хочется :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
25.04.2021, 10:30
Жители Петрозаводска обнаружили забор рядом с местом недавней вырубки деревьев
23.04.2021, 15:43
Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна
22.04.2021, 14:45
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)
25.04.2021, 16:59
Строительная компания объяснила, что будет построено за возмутившим горожан забором в районе Петрозаводска
23.04.2021, 15:20
Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Аналитика

Сегодня 11:50
Обществоведение
«У города должен быть свой характер» 1
Власти Петрозаводска объяснили, зачем городу нужны таблички на карельском языке и фасады терракотового цвета.
Ровесник гагаринского полета 5
Сегодня 08:54
Карельскому Поморью вернут статус вотчины Соловецкого монастыря 4
23.04.2021 12:15
Мусорная реформа по-беломорски 1
23.04.2021 12:12
Послание Федеральному собранию: главные заявления Путина 10
21.04.2021 18:05
Вся аналитика

Чтиво

26.04.2021 15:50
Без политики
В Петрозаводске стало солнечно
В Петрозаводске уже почти год работает уникальное место отдыха для всей семьи — «Солнечный остров».
«О здоровье мало кто задумывался - радиация не пахнет, не обжигает» 2
26.04.2021 11:20
«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей» 7
23.04.2021 16:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»