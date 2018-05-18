Ямы на дорогах Карелии привели к росту числа ДТП, заявили власти

Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору зафиксировал увеличение числа аварий на трассах из-за неудовлетворительного качества дорожного полотна.

"Количество ДТП, совершенных из-за дорожного покрытия, резко увеличивается",- заявил председатель Госкомитета Александр Темнышев на заседании комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Заксобрания Карелии.

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