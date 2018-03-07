"Яндекс" назвал г...ом Google и озеро в Карелии

Разработчики российского поисковика "Яндекс" создали тайное послание для американского конкурента Google в своем картографическом сервисе, сообщает "Фонтанка".

На это 7 марта обратили внимание посетители портала 2ch.

При попытке ввести слово "г...о" в поиске "Яндекс.Карт" пользователи видят адрес московского офиса Google. При запросе в Петербурге ИТ-компания оказывается на втором месте в выдаче. На первом отображается ресторан японской кухни "Евразия" на Малой Садовой улице. На третьем - карельское озеро Вонгозеро. При поиске в мобильном приложении "Евразия" на первом месте, Вонгозеро - на втором, Google - на третьем. При этом поиск по слову "дерьмо" не дает никаких результатов.

В 2015 году "Яндекс" обвинил Google в том, что в соглашениях с производителями смартфонов американская компания ограничивала установку приложений и сервисов других разработчиков. ФАС признала Google виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и оштрафовала его на 438 миллионов рублей.

"Фонтанка" направила запрос в пресс-службу поисковика.

"Мы уже исправили этот баг", - прокомментировали ситуацию представители "Яндекса".