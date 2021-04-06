Японский эксперт похвалил работников "Петрозаводскмаша" за "энтузиазм"

Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - посетил эксперт в области развития производственных систем - главный инженер московского филиала компании "Tanex Japan Co" Наото Тадзуке.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, эксперт ознакомился с производственными процессами и оборудованием завода.

"Лучшее, что я увидел сегодня на заводе, — это глаза людей. По сравнению с состоянием восемь лет назад, когда я был здесь прошлый раз, видны огромные изменения. И я почувствовал серьёзный энтузиазм, когда встречался с людьми на площадке и мы говорили лицом к лицу", - приводит слова Тадзуке пресс-служба "Петрозаводсмаша".

Что еще понравилось японскому эксперту на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".