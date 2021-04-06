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Японский эксперт похвалил работников "Петрозаводскмаша" за "энтузиазм"

Новости. Общество
09:43, 07 Апреля 2021
фото: пресс-служба "Петрозаводсмаша"
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Петрозаводский филиал компании "АЭМ-технологии" - завод "Петрозаводскмаш" - посетил эксперт в области развития производственных систем - главный инженер московского филиала компании "Tanex Japan Co" Наото Тадзуке.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, эксперт ознакомился с производственными процессами и оборудованием завода.

 "Лучшее, что я увидел сегодня на заводе, — это глаза людей. По сравнению с состоянием восемь лет назад, когда я был здесь прошлый раз, видны огромные изменения. И я почувствовал серьёзный энтузиазм, когда встречался с людьми на площадке и мы говорили лицом к лицу", - приводит слова Тадзуке пресс-служба "Петрозаводсмаша".

Что еще понравилось японскому эксперту на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-07 11:25:48
Японский дядечка стремился казаться вежливым :)
Leopol'd
2021-04-07 10:26:29
Ну, хоть кто-то похвалил!
"Лучшее, что я увидел сегодня на заводе, — это глаза людей..."
Видать очень круглые и удивленные были, чем и впечатлили японца.
Беня
2021-04-07 11:23:57
Leopol'd, у янонцев пунктик на большие глаза :) Ихние дамочки специально подклеивают веки, шоб сделать глаза покруглее. :)
наташка
2021-04-07 10:40:40
Leopol'd, типа сострил, петросян местечковый
stranger
2021-04-07 10:25:26
Это просто грамотный перевод с японского. Предполагаю, что сказал Наото - дети у вас получаются хорошие, а то что головой и руками - это XIX век.
ромео
2021-04-07 09:52:09
очередной ....л. Расскажика лучше, как вы Фукусимой мировой океан изгадили
Гость
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