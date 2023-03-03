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Ярмарка-фестиваль поморской кухни «Я-Я, Кемска Волость!» прошла в Кеми

Новости. Общество
12:27, 06 Марта 2023
фото: © Правительство Карелии

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Его цель — воссоздать кулинарные традиции Поморья и привлечь гастрономических туристов.

В Кеми, расположенном на берегах Белого моря, во второй раз прошла ярмарка-фестиваль «Я-Я, Кемска Волость!». Если в прошлом году акцент был сделан на рыбной ловле и поморских забавах, то в нынешнем — на поморской кухне и культуре Беломорья. Трёхдневная программа фестиваля позволила не только попробовать Поморье на вкус, но и вдохнула вторую жизнь в забытые гастрономические традиции. В мероприятиях фестиваля принял участие глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Проведение таких событийных мероприятий очень важно, и через несколько лет надо выходить с фестивалем на федеральный уровень. Это позволит привлечь в Кемский район гостей и туристов из многих регионов и будет способствовать развитию арктической территории», — сообщил Артур Парфенчиков.

На площадке Центра культуры и спорта работала гастрономическая мастерская «Поморская кухня», организатором которой выступила Корпорация развития Республики Карелия. Здесь мастер-классы по приготовлению поморских блюд провели как местные виртуозы — носители поморской культуры, так и шеф-повары ярких гастрономических проектов из Мурманска, Беломорья и Петрозаводска.

«Уже более трех лет Карелия — постоянный участник всех федеральных фестивалей, на которых презентуют туристический и гастрономический потенциал народов России. Карелия представляет северную арктическую кухню. Это направление стало очень популярным, и его надо развивать», — рассказала руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова из Москвы.

Попробовать блюда северной кухни и приобрести продукцию местных сельхозпроизводителей и сувениры северных мастеров можно было на Ярмарочной площади. Кроме сразу трёх ярмарок-продаж, здесь прошли мастер-классы по северной ходьбе и старинной уличной игре «Кюккя», а также состоялся турнир по саамскому футболу. Согласно правилам игры, предпочтение при формировании команд отдается женщинам, а в ходе игры не возбраняется накрывать мяч сарафанной юбкой, дабы обыграть противника. Не удивительно, что зрелище по-настоящему впечатлило и позабавило посетителей фестиваля.

На третьей площадке в акватории Белого моря прошел конкурс «Поморский рыбак», некогда положивший начало фестивалю. Фестиваль год от года трансформируется и меняет тематику, но соревнование в рыбной ловле остается неизменным.

Познавательную насыщенность обеспечила деловая программа фестиваля. Так, художник-модельер Лада Дымкина и арт-менеджер Светлана Кольчурина провели семинар по созданию ремесленной продукции на основе локальных культурных кодов, а основатель этнопарка «Географика» Екатерина Травина прочитала лекцию об обрядовых блюдах поморов. Актуальной для развития Беломорья стала лекция кандидата биологических наук из МГУ Ольги Сибиряковой, в которой она рассказала о полезных свойствах рыбы и водорослей Белого моря.

Завершающий день фестиваля стал самым динамичным — посетители болели за участников арктического ралли на снегокатах и гонки на табуретках, побывали на мастер-классе по бегу на снегоступах и параде снегоходов и соревновались в турнирах по силовым состязаниям «Стенка на стенку» и «Дядька Беломор». Как и во второй день, на Ярмарочной площади продолжили работу ярмарки-продажи блюд северной кухни и сувениров северных мастеров, а также сельскохозяйственной продукции и гастрономических сувениров.

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