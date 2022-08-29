Ясельные группы откроют в высотке на Кукковке в Петрозаводске

Дополнительные группы для малышей от 1,5 до 3 лет разместят на первом этаже жилого дома на улице Генерала Судакова.

Власти республики выкупают у застройщика помещения на первом этаже нового многоэтажного дома на улице Генерала Судакова. В них разместим ясли на 40 малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

«Все помещения — игровые комнаты, группы, санузлы — готовы, осталось установить оборудование и мебель. Рядом — просторная площадка для прогулок. В начале следующего года сюда придут первые воспитанники», — пообещал Парфенчиков.

Руководитель республики напомнил, в Петрозаводске в следующем году откроем два больших детсада на улицах Репникова и Чехова — на 300 воспитанников каждый.

«В хорошем темпе идут работы в Ляскеля. К концу года подрядчик обещает сдать этот долгожданный детский сад», — отметил глава Карелии.