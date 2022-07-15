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Юбилей Кемского района планируют отпраздновать на новой городской площади

Новости. Общество
10:45, 18 Июля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик проверил исполнение поручений главы республики по благоустройству центральной части Кеми в преддверии 95-летия района.

Ранее по программе «Народный бюджет» в Кеми установили многофункциональную площадку для отдыха детей и взрослых с игровым и спортивным оборудованием. Как сообщили представители администрации района, в этом году на площадке «Территория развлечений» завершат монтаж резинового покрытия и установят тренажеры Маркелова. Вдоль Пролетарского проспекта на средства программы «Народный бюджет» поменяют 20 опор освещения.

Масштабные работы идут рядом — на площади перед Домом культуры железнодорожников. Проект благоустройства центральной площади Кеми выиграл в конкурсе «Малые города». За эту победу город получил федеральные средства в размере 50 миллионов рублей.

«Проектом предусмотрена замена покрытия — асфальт поменяем на плитку. Вдоль центра культуры будет установлена сцена, уже сделан её фундамент. Здесь же инвестор намерен построить семейное кафе, — рассказала глава районной администрации Светлана Долинина. — В октябре нашему району исполняется 95 лет и, я надеюсь, проведем праздник на обновленной площади».

В рамках благоустройства возле ДК также сделают волейбольную площадку, ливневую канализацию и остановочный павильон.

В Кеми продолжают строить общеобразовательную школу на 1 200 мест в рамках национального проекта «Образование». Компания-подрядчик «СтройГрупп» планирует в октябре завершить все монолитные работы, закрыть тепловой контур, провести отопление и начать отделку помещений. По словам представителя подрядной организации Николая Ковязина, введенные весной антироссийские санкции не отразились на темпах строительства, все необходимые зарубежные материалы удалось заменить отечественными.

Премьер-министр Александр Чепик поручил Министерству образования и спорта и местному самоуправлению проработать вопрос доставки детей в новую школу. Для этого необходимо привести в порядок ведущие к объекту дороги, о чем просят жители города. Решить задачу требуется до открытия школы.

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