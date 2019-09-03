Юбилейный полумарафон Karjala ожидает более 1 тысячи участников

Более 1 тысячи участников соберет в ближайшие выходные крупнейший карельский фестиваль бега – полумарафон Karjala, сообщают организаторы.

"Забег состоится в Пряже 7 сентября. Представители из 68 городов России и зарубежья будут выяснять, кто быстрее бегает на дистанциях 5, 10 и 21 км, а поклонники северной ходьбы смогут испытать свои силы на дистанциях 5 и 10 км", - говорится в сообщении.

Для детей запланированы беговые дистанции от 100 до 900 метров в зависимости от возраста. А организованные команды примут участие в борьбе за Кубки корпораций. Главное мероприятие серии стартов #RunKarjala проводится в республике уже в 5-й раз, и каждый раз количество участников неизменно растет – с 300 человек в 2015 до 1 тысячи – в 2019 году.

Большинство любителей бега приедут из других российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Анапы, Ленинградской, Московской, Мурманской, Вологодской и Нижегородской областей, Ставропольского края и др. Кроме того, на участие в Полумарафоне заявились представители Финляндии, Белоруссии и Египта.

Традиционно на полумарафоне Karjala работают пейсмейкеры – это опытные бегуны и известные люди, которые задают темп бегущим на различное финишное время. В этом году ими будут:

Владимир Волошин - победитель этапа Кубка Мира по ультратриатлону Swissultra Deca 2018 (38 км плавание, 1800 км вело, 422 км бег), со-основатель международных соревнований по триатлону и бегу Ironstar и Rosarun; Тимур Зорняков – первый IronMan Карелии, депутат законодательного собрания и руководитель Центра спортивной подготовки и другие.

Впервые в Карелии во время проведения "Полумарафона Karjala" будет организован мобильный гастрономический фестиваль Taste of Karelia ("Вкус Карелии"). Команды шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей приготовят знаковые аутентичные блюда карельской кухни и современные варианты блюд из локальных продуктов на базе фудтраков, которые специально для этого приедут в Пряжу.

На территории спортивного комплекса поселка Пряжа также пройдет ярмарка карельских натуральных продуктов и сувениров.