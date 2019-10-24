Юлия Мизинкова прокомментировала уголовное дело по благоустройству парка "Ямка"

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова прокомментировала информацию МВД Карелии о мошенничестве в сфере благоустройства столицы республики.

Напомним, МВД Карелии сегодня сообщило об уголовном деле, возбужденном по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оно связано с благоустройством парка "Ямка" в 2017 году. По версии следствия, директор организации, выполнявший работы по договору с администрацией города, умышленно скрыл недостатки: объемы и виды фактически выполненных работ не соответствовали условиям контракта.

"В результате по неисполненным обязательствам он неправомерно получил оплату в полном объеме. Ущерб от обманного хищения бюджетных денежных средств составляет не менее одного миллиона рублей", - сообщили в МВД Карелии.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием в администрацию Петрозаводска и получила такой ответ от Юлии Мизинковой, заместителя главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ:

"В Петрозаводске уже третий год продолжаются масштабные работы по городскому благоустройству. Так, с 2017 года только за счет средств программы "Комфортная городская среда" было приведено в порядок 129 дворов и 12 общественных пространств: парков, скверов и мест отдыха горожан.

Для нашего города это колоссальный объем работ. Но главным приоритетом администрации Петрозаводска при этом остается не масштаб благоустройства, а его качество. Мы считаем, что все объекты, на благоустройство которых выделены немалые деньги из бюджетов разных уровней, должны служить горожанам долгие годы.

Вы знаете, что в столице Карелии еще многие общественные территории требуется привести в порядок: нам не хватает детских площадок, комфортных парков и скверов, инфраструктуры для досуга. По этой причине администрация Петрозаводска крайне заинтересована в том, чтобы все работы по городскому благоустройству проводились качественно и в срок. Ведь только при выполнении этих условий, мониторинг которых осуществляют республиканские и федеральные органы власти, наш город может рассчитывать на выделение дополнительного финансирования из вышестоящих бюджетов на будущий год.

Петрозаводск остро нуждается в этих средствах, поскольку собственных ресурсов на продолжение масштабного благоустройства у него нет. И это особенно актуально именно сейчас, когда наш город готовится принимать гостей юбилея республики.

В администрации Петрозаводска контроль за городским благоустройством в первую возложен на управление экологии и благоустройства. Конечно, возможности управления ограничены, особенно учитывая масштабы реализуемых подрядчиками проектов. Поэтому нами был заключен отдельный муниципальный контракт с независимой организацией, осуществляющей строительный и технический надзор за проведением работ.

Это означает, что независимая организация осуществляет контроль за всеми этапами благоустройства на каждом объекте. Работы принимаются у подрядчика и оплачиваются лишь в том случае, если ни у сотрудников городской администрации, ни у экспертов не возникает нареканий к качеству. И это наша принципиальная позиция.

Тем не менее отмечу, что чисто физически невозможно организовать ежедневное и ежечасное присутствие проверяющих на каждом объекте. Независимая экспертная организация, как я уже отметила, осуществляет контроль по завершении определенных этапов работ.

Вот почему для нас очень важна помощь как можно большего количества горожан, которые со своей стороны могли бы подмечать возможные недостатки и недочеты в работе подрядных организаций. Мы заинтересованы во взаимодействии не только с общественностью, но и с правоохранительными органами, поскольку их возможности в осуществлении контрольных функций серьезно превышают наши.

Для того, чтобы данное взаимодействие носило системный и рабочий характер, мы организовали специальную горячую линию, по телефону которой может обратиться любой житель города, если он полагает, что на том или ином объекте подрядчики допускают нарушения технологии работ или делают их некачественно.

Пользуясь случаем, напоминаю номер горячей линии по вопросам городского благоустройства: 8-921-460-86-80.

Подчеркну, мы реагируем на все обращения. Для нас ключевая задача – это максимальная прозрачность и открытость на каждом этапе реализации проектов по благоустройству, начиная от размещения конкурсной документации и проведения аукционов, заканчивая приемкой готовых объектов.

Наша работа строится так, чтобы ни одно обращение по поводу качества работы подрядчиков не оставалось без тщательного изучения и проверки".