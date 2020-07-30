Юлия Мизинкова станет замминистра транспорта Карелии

В этой должности она заменит Виталия Спиридонова, увольняющегося по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с 3 августа бывший заместитель мэра Петрозаводска по вопросам ЖКХ и транспорта Юлия Мизинкова займет новую должность. Она станет заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина. Этот факт нашему изданию неофициально подтвердили в Минтрансе, где сообщили, что Юлия Ивановна будет курировать здесь деятельность транспорта республики.

В Минтрансе Юлия Мизинкова заменит Виталия Спиридонова, по нашим данным, написавшего заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

Напомним, что Юлия Мизинкова 17 марта этого года уволилась из петрозаводской администрации, а 25 марта была назначена руководителем республиканского МФЦ, в должности которого 31 июля она работает последний день.