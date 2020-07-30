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Юлия Мизинкова станет замминистра транспорта Карелии

Новости. Общество
13:33, 31 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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В этой должности она заменит Виталия Спиридонова, увольняющегося по собственному желанию.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с 3 августа бывший заместитель мэра Петрозаводска по вопросам ЖКХ и транспорта Юлия Мизинкова займет новую должность. Она станет заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Сергея Щебекина. Этот факт нашему изданию неофициально подтвердили в Минтрансе, где сообщили, что Юлия Ивановна будет курировать здесь деятельность транспорта республики.

В Минтрансе Юлия Мизинкова заменит Виталия Спиридонова, по нашим данным, написавшего заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.

Напомним, что Юлия Мизинкова 17 марта этого года уволилась из петрозаводской администрации, а 25 марта была назначена руководителем республиканского МФЦ, в должности которого 31 июля она работает последний день.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
04/02/15
2020-07-31 16:09:08
вопрос: а на эту должность не проводят конкурс? Как она могла его пройти с несоответствующим образованием?? Может нужна проверка прокуратуры?
нетюлень
2020-07-31 16:05:13
Смотри-ка, новый аж с трёх аккаунтов заходит, старается. Вестимо, не даром...
Патриот
2020-07-31 16:04:30
Крупина в Главы , Игнатьеву в Премьеры , Рогалевича в Мэры !!!
Остальных в отставку !!!!!!!!!!!!!!!
Болото ( из непрофессиональных и кумовских чиновников )
надо разгонять !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изя
2020-07-31 15:45:17
СРАМОТА (((((((((((( :)
Конь
2020-07-31 15:14:15
а где все слабунисты и ширшинцы?
новый
2020-07-31 14:56:26
Ширшина тоже училкой была. Либерастня об этом тщательно умалчивает. Слабунова, я правильно сказал ?
новый
2020-07-31 14:41:29
Судя по активности либерастной шелупони, сегодня балетмейстер поташев на модерации.
Сергей
2020-07-31 14:24:49
В мэрии не получилось , так в этом министерстве всё получится , окружение позволяет . Кайдалов подтвердит .
Juniper59
2020-07-31 14:09:57
О Господи.
Спектакли театра абсурда лучше давать на подмостках, а не в реале. Когда Шекспир писал про "весь мир - театр", он не этот цирк имел в виду.
Пропал Калабуховский дом, в общем.
Leopol'd
2020-07-31 14:08:22
Какие гениальные у нас все-таки руководители в Карелии! Приставы рулят эконоикой, любой отраслью. Строительство и дорожное хозяйство тоже в надёжные руки переходит.
Непонятно только, зачем ее на три месяца на мфц ставили. За это время она в дела вникнуть только и могла. Хотя... Учитывая гениальность карельских чиновников, может я и ошибаюсь.
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