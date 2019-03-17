Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

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Юлия Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Об этом ТАСС сообщила официальный представитель певицы Анна Исаева.
"Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов", - уточнила она.
Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.
Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой. За свою карьеру певица выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик", пишет ТАСС.
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