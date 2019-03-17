Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище

Юлия Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель певицы Анна Исаева.

"Юля будет похоронена на Троекуровском кладбище, улица Рябиновая, 24, в четверг, 21 марта. Прощание с Юлией в Траурном зале с 12 до 14 часов", - уточнила она.

Началова умерла в субботу в возрасте 38 лет в московской больнице. Причиной смерти певицы стала остановка сердца.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой. За свою карьеру певица выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции "Герой не моего романа", "Между мной и тобой", "Цветик-семицветик", пишет ТАСС.