Юная певица из Петрозаводска дошла до этапа «Песня на вылет» в шоу «Голос. Дети» (ВИДЕО)

Петрозаводчанка Софья Павлова не прошла в финал десятого сезона шоу «Голос. Дети».

В минувший пятницу, 3 февраля, вышел девятый выпуск десятого сезона проекта «Голос. Дети». Участники команды певицы МакSим, в составе которой выступала школьница из Петрозаводска Софья Павлова, состязались между собой сначала в поединках, потом в «Песне на вылет». Если на этапе «Поединки» наставница выбрала для прохождения в следующий раунд петрозаводчанку, то на этапе «Песня на вылет» Софье пришлось покинуть проект.

Павел Зилев, Софья Павлова и Стефания Коваленко не прошли в финал десятого сезона шоу «Голос. Дети». МакSим оставила в своей команде Льва Смирнова и Марианну Айрапетянц.

При этом не прошедшие в финал участники не считают себя проигравшими. Дети рассчитывают, что будет дополнительный этап.

На этапе «Песня на вылет» Софья Павлова исполнила песню Эллы Фицджеральд Mr. Paganini. Автор песни – Сэм Кослоу. Видео разместили в паблике проекта «Голос. Дети».