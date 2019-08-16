Юная жительница Карелии обокрала спящую в поезде соседку

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Девушка украла телефон, пока ее соседка по купе спала, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД России на транспорте.
В Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление о том, что в пути следования пассажирского поезда сообщением "Мурманск - Адлер" у 20-летней жительницы Мурманской области похищен сотовый телефон.
Потерпевшая пояснила, что перед сном убрала телефон на полку для полотенец.
Подозреваемой в краже оказалась 19-летняя жительница Карелии, ехавшая в том же купе.
При выходе на своей станции злоумышленница не удержалась от соблазна и украла телефон.
Возбуждено уголовное дело.
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