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Новости. Криминал
11:29, 16 Августа 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

Юная жительница Карелии обокрала спящую в поезде соседку

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Девушка украла телефон, пока ее соседка по купе спала, сообщили в Петрозаводском ЛО МВД России на транспорте.

В Петрозаводский линейный отдел МВД России на транспорте поступило заявление о том, что в пути следования пассажирского поезда сообщением "Мурманск - Адлер" у 20-летней жительницы Мурманской области похищен сотовый телефон.

Потерпевшая пояснила, что перед сном убрала телефон на полку для полотенец.

Подозреваемой в краже оказалась 19-летняя жительница Карелии, ехавшая в том же купе.

При выходе на своей станции злоумышленница не удержалась от соблазна и украла телефон.

Возбуждено уголовное дело. 

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