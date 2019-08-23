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Новости. Криминал
18:40, 23 Августа 2019
фото: pixabay.com / Mayya666

Юная жительница Карелии похитила 38 тысяч рублей с чужой карты

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В Карелии завершено расследование уголовного дела, фигуранткой которого стала 17-летняя девушка.

Следователи Беломорска завершили работу по уголовному делу в отношении 17-летней девушки, которую обвиняют в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину. Об этом сообщает сайт карельского управления Следственного комитета России.

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемая, находясь в Беломорске, воспользовалась чужой банковской картой и обналичила с нее 38 тысяч рублей. Похищенными деньгами девушка распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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