Юноша из Карелии признался, что зарезал и расчленил своего дядю, а потом сжег его документы (ВИДЕО)

Страшное преступление расследуют в Кондопожском районе республики, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве и краже документов.

По версии следствия, весной 2022 года обвиняемый напал на своего дядю в собственной квартире, где родственники жили вместе. Дядя, злоупотреблявший спиртным, проявлял агрессию к юноше и его матери. Обвиняемый трижды ударил пьяного родственника ножом в шею — удары оказались смертельными.

После этого юноша ножом и пилой расчленил труп и вместе со своей матерью вывез останки за город, в лес. После этого они взяли паспорт и военный билет погибшего и сожгли его в яме рядом с местом захоронения, чтобы сделать вид, что родственник исчез без вести.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кондопожский городской суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы по одной статье и штраф за кражу документов.