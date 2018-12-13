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Новости. Криминал
17:20, 13 Декабря 2018
фото: Pixabay

Юноша из Петрозаводска украл аккумулятор из автомобиля

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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в Прионежском районе Карелии.

Ранее в полицию обратилась 44-летняя жительница одной из деревень. Она сообщила, что из ее отечественного автомобиля, который был припаркован у дома, похищены аккумулятор и набор инструментов.

Сотрудники уголовного розыска установили 18-летнего ранее судимого подозреваемого из Петрозаводска. Чтобы остаться незамеченным, он поехал в деревню поздно вечером, когда уже было темно.

По версии правоохранителей, молодой человек отжал крышку капота, после чего похитил аккумулятор. Из салона автомобиля он похитил инструменты.

"Впоследствии он сдал похищенное в пункт приема металла. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению серии аналогичных краж на территории Карелии", - рассказали в пресс-службе МВД.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2018-12-13 18:31:42
Какая убогая жизнь уже ранее судимого в 18 лет! Страна ранее судимых и ещё не сидевших. А уже есть за что. Какую цивилизацию строят бездари-самоучки?
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