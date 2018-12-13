Юноша из Петрозаводска украл аккумулятор из автомобиля

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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в Прионежском районе Карелии.
Ранее в полицию обратилась 44-летняя жительница одной из деревень. Она сообщила, что из ее отечественного автомобиля, который был припаркован у дома, похищены аккумулятор и набор инструментов.
Сотрудники уголовного розыска установили 18-летнего ранее судимого подозреваемого из Петрозаводска. Чтобы остаться незамеченным, он поехал в деревню поздно вечером, когда уже было темно.
По версии правоохранителей, молодой человек отжал крышку капота, после чего похитил аккумулятор. Из салона автомобиля он похитил инструменты.
"Впоследствии он сдал похищенное в пункт приема металла. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к совершению серии аналогичных краж на территории Карелии", - рассказали в пресс-службе МВД.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
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