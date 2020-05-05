Юноша избил пожилого жителя Карелии ради 350 рублей

В полицию Прионежского района обратился 60-летний житель поселка Шуя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчину избили и похитили 350 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 18-летнего подозреваемого. По версии дознания, он нанес заявителю удары руками и ногами по туловищу и голове.



Сам злоумышленник пояснил, что похитить что-нибудь решил уже после того, как избил мужчину. Он проверил карманы и нашел 350 рублей. Похищенное потратил на собственные нужды.

Уголовные дела возбуждены по фактам причинения средней тяжести вреда здоровью и грабежа.

Ранее в Карелии злоумышленник избил девушку до потери сознания.