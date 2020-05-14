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Юноша в Петрозаводске обворовал машину, запертую в гараже

Новости. Криминал
09:29, 15 Мая 2020
фото: © Depositphotos/Sergey Golovanov
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Из машины пропали сабвуфер и усилитель звука общей стоимостью 18 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 10 мая, в дежурную часть полиции обратился 21-летний гражданин, который сообщил, что из его машины пропали сабвуфер и усилитель звука общей стоимостью 18 тысяч рублей.

Как выяснилось, владелец оставил Ford на ночь в гараже, при этом двери автомобиля закрывать не стал. Кто-то проник в металлическое строение, проделав лаз в крыше.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее уже имевший проблемы с законом сверстник заявителя. Молодой человек дал признательные показания. Похищенное имущество он успел продать.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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2020-05-15 09:47:12
Глубоко пофиг на эти проблемы сопляков. Меломаны, блин.
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