Юноша в Петрозаводске обворовал машину, запертую в гараже

Из машины пропали сабвуфер и усилитель звука общей стоимостью 18 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 10 мая, в дежурную часть полиции обратился 21-летний гражданин, который сообщил, что из его машины пропали сабвуфер и усилитель звука общей стоимостью 18 тысяч рублей.

Как выяснилось, владелец оставил Ford на ночь в гараже, при этом двери автомобиля закрывать не стал. Кто-то проник в металлическое строение, проделав лаз в крыше.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее уже имевший проблемы с законом сверстник заявителя. Молодой человек дал признательные показания. Похищенное имущество он успел продать.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.