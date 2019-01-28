18:40, 28 Января 2019
Юноша в Петрозаводске украл куртку и толстовку в торговом центре ради продуктов
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Полицейские установили подозреваемого в краже одежды в столице Карелии.
По данным пресс-службы МВД Карелии, 21 января в полицию обратился предприниматель и сообщил, что из его отдела в торговом центре похищены куртка и толстовка. Их стоимость 6,7 тыс. рублей.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник спрятал куртку и толстовку под свою одежду и чего скрылся.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже. Им оказался 19-летний ранее судимый петрозаводчанин. Молодой человек продал парку прохожему на улице, а толстовку стал носить сам.
Вырученные от незаконной продажи деньги он потратил на продукты. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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