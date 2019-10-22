Юноши вынесли алкоголь через стену магазина в Карелии

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Инцидент произошел 19 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.
Из торговой точки пропал товар на сумму свыше 14 тысяч рублей.
Неизвестные отжали панель в стене строения, проникли внутрь, воспользовались тем, что охранная сигнализация не сработала, совершили хищение. Неподалеку от магазина были разбросаны нетронутые банки слабоалкогольного напитка.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – двоих 18-летних граждан. По версии следствия, они ночью проникли в магазин несколько раз и упаковками вынесли напитки, чипсы, кексы, часть из которых по дороге растеряли.
Оба подозреваемых нигде не учатся, не работают; один ранее судим за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело.
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